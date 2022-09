„Letošní ročník je naprosto výjimečný.“ Blíží se dokumentární Ji.hlava

Festivalový program letos nabídne také velkou přehlídku aktuálního domácího dokumentu. Sekce Česká radost uvede portrét jednoho z nejlepších sportovních lezců světa Adama Ondry. Snímek Adam Ondra: Posunout hranice režisérské dvojice Jana Šimánka a Petra Záruby sleduje sportovcovu přípravu na letní olympiádu v Tokiu 2020. „Prvotní inspirací nám byla dokonalost Adamova lezeckého pohybu, který se podobá tanci. Přiblížením obrovského nasazení, a to jak fyzického, tak psychického, posedlosti a odhodlání, které Adam do svých tréninků vkládá, se snažíme odkrýt, co všechno se za úspěchem této sportovní celebrity skrývá,“ říká o filmu Petr Záruba.

Poprvé v historii festivalu bude do soutěžní sekce Česká radost zařazen také VR film – Tmání režiséra Ondřeje Moravce, který se před pár dny vrátil ze svého uvedení na festivalu v Benátkách. „O Tmání jsem přemýšlel hned od momentu, kdy jsem se před sedmi lety začal zajímat o virtuální realitu. Od začátku zde byla idea vytvořit simulaci toho, co se děje člověku v hlavě během deprese,“ přibližuje projekt Moravec. „Od přátel jsem za těch více než třináct let, co mě deprese pravidelně navštěvuje, mnohokrát slyšel: Já si nedovedu moc představit, co prožíváš. VR se tedy stala skvělým prostředkem, jak na tuto otázku odpovědět lépe než bezradným mlčením,“ dodává Moravec.