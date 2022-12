Nejlepší české desky 2022: kytarová elegie pro Bečvu a světový rap z Jihlavy

Česka deska roku 2022? Mohlo by to být super temné album City Park od jihlavských rapperů 58G, kteří naplní Lucerna Music Bar tak, že se musíte nadechnout venku, protože vevnitř už na to není místo. Pro mnohé překvapení roku. Můj hlas by si zasloužili i Atavists, kteří mi svou těsně předvánoční, parádně výpravnou a dokonale nabušenou deskou Prettier Than You připomněli, že Queens of the Stone Age už dlouho nic nevydali. Deset z deseti ale nakonec získávají Prago Union za album Příduhned. Deska, kterou mistr dochvilnosti Adam Svatoš vytvořil v novém studiu, obsahuje dvacet tracků plných chytrého, vtipného a neskutečně aktuálního rýmování o věcech kolem nás. Příduhned překračuje škatulku hiphopové desky, protože je stejně dobře skvěle odrapovanýn svědectvím o tom, co se v Česku děje (nejen) od soumraku do úsvitu.