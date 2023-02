Pán prstenů se vrací. Vzniknou nové filmy, Peter Jackson je posvětil

O jejich vývoj se postará produkční společnost New Line Cinema, která stála už za slavnou trilogií Petera Jacksona. Ta šla do kin v letech 2001–2003 a slavila mimořádný úspěch, na který režisér o deset let později navázal trilogií Hobit. Dohromady Jacksonovy filmy vydělaly 6 miliard dolarů a získaly 17 Oscarů.

Studio Warner Bros. už pracuje na celovečerním animovaném filmu The Lord of The Rings: The War of the Rohirrim, který se odehrává 183 let před událostmi Pána prstenů. Do kin by měl jít v dubnu 2024.