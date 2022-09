Pod čarou: Literatura by měla mít čtenáře, nikoliv marketingové nálepky

Ve zpětném pohledu je podivuhodné, jak mohlo ještě před pár lety spisovatelům vydělávat obrovské peníze neustálé opakování jednoduché formule. Mladá dospívající hrdinka (častěji jde o dívky) působí jako nezajímavý outsider. Pak se v ní objeví jakýsi skrytý talent nebo dědictví a odchází do školy či jiného uzavřeného kolektivu pro vyvolené. Časem odhalí rafinovanou zradu dospělých, nakonec porazí ošklivou diktaturu či konspiraci, a do toho všeho řeší zapeklitý milostný trojúhelník, protože si nemůže vybrat mezi dvěma nápadníky.

Některé z těchto motivů už úspěšně využívaly romány o Harrym Potterovi. Poté je na konci nultých let naplno vytěžilo Stmívání či Hunger Games, objevily se stovky napodobenin a ze žánru young adult fiction (YA), tedy literatury zacílené na čtenáře ve věku cca 12 až 17 let, se na jistý čas stal zlatý důl pro vydavatele i filmaře.

Knihkupectví a kina zaplnily fantasy ságy jako Divergent, Maze Runner, Percy Jackson či Shadow & Bone, ale i realističtější teenagerské dojáky typu Hvězdy nám nepřály, a ve výčtu úspěšných titulů by se dalo ještě dlouho pokračovat. Vznikly dokonce spisovatelské dílny produkující YA romány téměř pásovou výrobou, a i v Česku od roku 2016 existuje specializovaný festival Humbook.

Velké zisky filmových adaptací Harryho Pottera či Hunger Games se už ale nepodařilo opakovat a ve druhé polovině uplynulé dekády bublina YA do značné míry splaskla i na knižním trhu – v roce 2019 se v Británii prodalo nejméně románů pro mládež za předchozích 11 let.

Nejnovější statistiky ukazují , že loni zase prodeje YA alespoň v USA výrazně narostly, pravděpodobně pod vlivem booktoku a pandemických lockdownů. Mnoho autorů se také nejspíš poučilo z níže popsaných omylů, a kategorie YA tedy rozhodně z pultů knihkupectví nezmizí, ale i tak se nezdá, že by se úspěchy uplynulé dekády ještě někdy podařilo v takové míře zopakovat.

Pro odhalení příčin prasknutí YA bubliny je dobré nejprve prozkoumat příčiny, které vedly k jejímu vzniku. Zdaleka nešlo jen o to, že teenageři si rádi čtou sami o sobě a svých problémech, ostatně jako všechny jiné věkové kategorie. Koncept young adult, tedy literatury ušité na míru teenagerům, se začal na americkém knižním trhu rozvíjet už v 60. letech, a nejde tedy o žádnou novinku.

V neposlední řadě pak do hry vstoupil knižní průmysl. Vydavatelé i autoři rychle zavětřili příležitost, doslova zaplavili trh variacemi na tato témata, a masivní reklamní kampaně jen dál posílily stádní efekt – čím víc se daná věc prodává a čte, tím víc nabaluje další čtenáře bez ohledu na to, jestli je skutečně tak atraktivní a zajímavá.

Takový proces ale samozřejmě nemůže fungovat donekonečna a příčiny úspěchu YA literatury se paradoxně často staly i kořeny jejích budoucích problémů. Velmi dobře to ve svém komentáři popisuje novozélandská spisovatelka Chloe Gong, která je sama autorkou úspěšného YA románu Naše zakázané vášně. Dystopické zápletky se přejedly, protože už jich zkrátka bylo moc, a vzhledem k povaze doby po čase začaly čtenáře pochopitelně deprimovat. Stejně to bylo i s populárním motivem vztahového trojúhelníku, ze kterého se také rychle stalo nezajímavé klišé.

Počet vydávaných YA titulů narostl tak rychle, že zákonitě musela klesnout i jejich formální literární kvalita. Gong k tomu dodává zajímavý postřeh z oborového zákulisí – kvůli tlaku na rychlost vydavatelé nemohou postupovat tak, že by nejprve zachytili nový trend a pak si u autorů zadali nové romány v daném stylu, ale musí okamžitě sáhnout do hromady odmítnutých rukopisů a vybrat z nich něco podobného, co se dá okamžitě vydat, a tím se propad kvality dál násobí.