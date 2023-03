Prahou bude znít Gwen Stefani i Maroon 5. Přiveze je Prague Rocks

Mötley Crüe a Def Leppard cestují po světě v rámci společného turné The World Tour. „Poté, co jsme se letos konečně vrátili na cesty a absolvovali monumentální letní turné v USA a Kanadě, jsme nadmíru nadšeni, že můžeme toto masivní stadionové turné přivést do velkých měst po celém světě a v Evropě začít v Sheffieldu, kde to pro nás před 45 lety všechno začalo. Těšíme se, že se tam někde brzy uvidíme!“ říká Joe Elliott z Def Leppard.