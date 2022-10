Recenze: Hudba, kterou jsme ještě nikdy neslyšeli. Tak zní nová Björk

U příležitosti vydání svého desátého alba Fossora se Björk rozhodla zrekapitulovat svoji kariéru podcastem. Série Sonic Symbolism rozebírá její desky jednu po druhé, zpěvačka v ní vede rozhovor s environmentální filosofkou, mluví i její spolupracovníci nebo muzikolog. Björk prozradí třeba to, že obaly jejích desek jsou tarotové karty, které v sobě obsahují různé symboly naznačující témata desky. Vzpomíná také na bariéry, které musela překonávat, když na začátku devadesátých let opustila skupinu Sugarcubes a vydala se na sólovou kariéru.

Všechno stálo v začátku proti ní, nejvíc ale stereotyp ženy, která potřebuje k prosazení se v hudebním průmyslu mužskou pomoc. Björk svůj velký krok do neznáma popisuje – jak má ve zvyku – svéráznými metaforami: „Máš Šmouly, ale mezi nimi je jen jediná žena – Šmoulinka. A já jsem chtěla říct něco jako: ‚Dobře, od teď jsem všichni Šmoulové zároveň.‘ To byla moje rebelie.“

Za tři dekády Björk prošlapala cestu nespočtu hudebnic, které už nemusí brát ohledy na to, že některé žánry a přístupy jsou údajně výhradně mužské. V jejích šlépějích kráčí ženy a nebinární osoby přepisující pravidla elektronického popu, ona sama ale vždy působí dojmem, že s každou novou deskou začíná svůj kreativní proces od nuly a zas a znovu ohledává hranice svých tvůrčích možností. A těžko se jí divit, že po posluchači chce to samé. Zahodit všechna přednastavení, vydat se s deskou na další dobrodružnou výpravu bez mapy.

Novinka Fossora vydaná poslední zářijový pátek začíná singlovou skladbou Atopos, kde se potkává zvláštní kulhavý industriální beat připomínající vzdáleně reggaeton s chaotickými trylky basových klarinetů, do nichž Björk zpívá svojí pichlavou angličtinou o empatii a ochotě otevřít své srdce druhému člověku. Skladba zní jako kříženec postmoderní opery a sci-fi popu z roku 3022. A v textu věta: „Naděje je sval, který nám dovoluje se propojit.“

Björk začala své desáté studiové album psát zrovna ve chvíli, kdy svět zasáhla pandemie covidu-19. Vrátila se domů na Island a rozhodla se přežít ve svém studiu při práci. Fossora ale naštěstí není typicky ponuré „covidové“ album, kterých se za poslední roky vynořilo víc než dost. Obyvatelé ostrova měli štěstí v neštěstí, virus se zde nejprve šířil jen pomalu a opatření nebyla příliš drastická – lidé se mohli potkávat doma, pořádali večírky a udržovali své uzavřené komunity a čas ušetřený nemožností cestovat věnovali do objevování svého bezprostředního okolí. Podle toho, jak to zpěvačka popisuje v rozhovorech, doba to byla víc idylická než traumatická. A ačkoliv se na desce objevují i témata, jako jsou izolace nebo společenská eroze, nálada desky je optimističtější, než jsme byli u zpěvačky zvyklí v minulosti.