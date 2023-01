Recenze: Potter pro temné duše. Burtonova Wednesday je sadistická Hermiona

Smrtelně vážná dívenka v černých šatech a lakovaných střevících cílevědomě nakráčí na uzavřený trénink středoškolských vodních pólistů, kteří šikanují jejího bratra. Poté, co jim oznámí, že „mého bratra může mučit jediná osoba – já“, vypustí do bazénu živé piraně. To vše za podkresu slavné písně Edith Piaf „Non, Je ne regrette rien“. Ona dívenka je Wednesday Addamsová a v okamžiku, kdy se první piraňa zakousne do své oběti, si konečně dovolí i úsměv.