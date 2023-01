Recenze: Rusko je oživlá mrtvola a bude tu s námi pořád, hlásá Divadlo X10

Odkud se to všechno vzalo? To násilí, bezohlednost, krutost, přehlížení jiných, sebelítost. Ruské válečné běsnění na Ukrajině vrací otázky, které už byly zapomenuty, protože „doba je už přece jinde“. Jenže není, co se hroutilo a hnilo tehdy, se hroutí a hnije jinak a přece stejně dnes.