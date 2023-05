Recenze: Třetí Strážci galaxie křísí vzpomínky na zlaté časy Marvelu

Strážci galaxie se napotřetí uzavírají do nostalgické kapsle retro šlágrů, legračních postaviček a vlastní imaginace. Vypráví jednoduchý a samostatně stojící příběh, který nepojednává o záchraně vesmíru a nevtahuje násilím do hry postavy z jiných dílů série.

Příběh je rozdělený do dvou jednoduchých a přehledných linií. V té hlavní se Strážci galaxie snaží těžce zraněného Rocketa zachránit před jistou smrtí, v té druhé se sprostá a agresivní šelma vrací ve vzpomínkách do dětství, které prožila v kleci mezi dalšími ubohými výtvory sadistických genetických inženýrů. Namísto nekonečné řady záporáků, kteří se snaží ovládnout, zničit či částečně eliminovat vesmír, tak dostává slovo skromnější, ale o to záludnější Vrchní evolucionář, člověk posedlý genetickou dokonalostí a stvořením utopické společnosti, která by byla prostá jakýchkoli výstřelků.