Recenze: V Oppenheimerovi se závratným tempem štěpí atom a mužské ego

Dokument The Day After Trinity, nominovaný v roce 1981 na Oscara, přibližuje historii projektu Manhattan. Vědci, kteří se podíleli na vývoji atomové bomby, v něm připouštějí, že k vyhlazení Hirošimy a Nagasaki roku 1945 došlo i proto, že nikdo neměl odvahu zastavit rozjetou mašinerii. A stejný pocit neodvratné katastrofy vystihuje ambiciózní dramatizaci těchto událostí, vstupující nyní do českých kin.