Scorsese nadchl, víc než Indiana Jones. Cannes má už i prvního favorita

Americký režisér Martin Scorsese stále kouzlí na filmovém plátně, napsal server CNN. Jeho nejnovější projekt, kriminální drama Killers of the Flower Moon s Leonardem DiCapriem a Robertem De Nirem v hlavních rolích, měl o víkendu premiéru na slavném filmovém festivalu v Cannes a po promítání se dočkal několikaminutového potlesku vestoje.

Na videu, které na YouTube zveřejnili pořadatelé filmové přehlídky, je vidět, jak diváci ve festivalovém paláci Grand Théâtre Lumière bouřlivě aplaudují filmu nejméně sedm minut. Další potlesk přišel poté, co režisér Scorsese poděkoval publiku, „všem, kteří byli s filmem spojeni, včetně svých starých kamarádů Boba a Lea“, a Osedžům, příslušníkům indiánského kmene, o nichž snímek pojednává.

„Scorsese natočil procítěný film, který uctívá jak oběti, tak přeživší,“ píše o snímku web The Hollywood Reporter, který chválí zejména herecké výkony Leonarda DiCapria a Roberta De Nira a dodává, že snímek Killers of The Flower Moon bude z dosavadní filmografie režiséra vyčnívat pro svou ojedinělou atmosféru.