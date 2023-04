„Sequelitida.“ Hollywood trpí nemocí, kterou ho nakazili diváci

Hollywood je podle mnohých v posledním tažení a trpí nemocí zvanou „sequelitida“ – tendencí vyrábět stále další a další pokračování, velmi často se zhoršující se kvalitou. Postihuje to prakticky jakýkoliv úspěšnější film, i ten, který se na začátku tvářil jako samostatné dílo – dočkáme se druhého Jokera, druhého Nobodyho, prakticky každý horor, který vydělá dost peněz, dostane do několika let bratříčka nebo sestřičku.