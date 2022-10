Thálie znají vítěze. Nejlepšími činoherními herci jsou Rašilov a Korytářová

Polívka si získal uznání svými autorskými pantomimickými inscenacemi, které režíroval. Patřily k nim například Am a Ea, Pezza versus Čorba, Poslední leč a zfilmovaná inscenace Šašek a královna. Polívka se v nich inspiroval klauniádami, komedií dell'arte i filmovými groteskami.

Němec působil až do roku 1982 v Městských divadlech pražských, poté se stal členem činohry Národního divadla v Praze. Je úspěšným televizním, rozhlasovým a filmovým hercem, mezi jeho známé herecké úlohy patří role plukovníka Žitného v seriálu 30 případů majora Zemana nebo Luboše v televizních filmech Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Cenu za něj dnes převzala z rukou herce Petra Kostky dcera Klára Němcová. „Táta doma leží s covidem. Mám milou povinnost vás od něj pozdravovat a vyřídit lítost, že tu nemůže být,“ řekla k absenci Němce jeho dcera.

Za nejlepší výkon v činohře letos Cenu Thálie získali Veronika Korytářová a Saša Rašilov. Korytářová ji obdržela za ztvárnění komika Vlasty Buriana v životopisné hře Burian, kterou uvedlo liberecké Divadlo F. X. Šaldy. Rašilov byl oceněn za roli Borcherta v inscenaci Moje říše je z tohoto světa, která byla uvedena ve Studiu Hrdinů Praha. Cenu pro činoherce do 33 let si odnesl herec brněnského divadla Husa na provázku Dalibor Buš.

Cenu České akademie divadelníků letos převzal devětasedmdesátiletý profesor anglické literatury Martin Hilský. Oceněny byly jeho překlady her anglického autora Williama Shakespeara. Hilský za to získal hlavní Národní cenu projektu Česká hlava. V roce 2001 byl za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku jmenován čestným členem Řádu britského impéria, o deset let později dostal Medaili Za zásluhy.