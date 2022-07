Všude se dá rekreovat, když máte skvělou architekturu za zády

Jdu lesem jako chrámem a do houští vstupuju jako do kaple. Cítím posvátnost z prostorů, které nade mnou vyklenou větve, a mezi nimi světlo vypráví příběhy jako barevná vitrážová okna.

Pokračuju dál potemnělou cestou, dokud se mi náruč krajiny neotevře a neobejme mě nečekaně široký horizont. Na hřbetě kopce u Rokytnice nad Jizerou je hned několik takových vstupů do ráje. Čtyři vyhlídky od kanceláře Mjölk architekti umožňují nadhled nad strukturou terénu a hluboký nádech v sevřeném porostu.

Inspirací vznášejícím se stavbám z ocele a dřevěného opláštění byly postavy z erbu města Rokytnice – Liška, Medvěd, Ovce a Horník – a jednotlivé vyhlídky je svojí dynamikou také zpodobňují. Jsou to původně symboly čtyř vesnic, které se spojily do jednoho města, a nyní nad Rokytnicí stojí jako její hlídači na stráži předávající si tajné vzkazy. Na Horníkovi s posezením na schodech setrvám nejdéle, v meditativním ustrnutí na něm znehybním jako jeho černá hornická čepice.

Zatímco u Rokytnice se architektura vpíjí do krajiny, někdejší socialistický pavilon v areálu Výstaviště v Českých Budějovicích vpil krajinu do sebe. Tři na sebe položené kvádry jako by svým pláštěm z bílých střešních fólií, copilitu a skla nasály mlhu, vlhkost a světlo všech dálek. Z dožilé sedmdesátkové stavby citlivou rekonstrukcí vyrostla abstraktní bonsaj, která hostí prostory pro expozice, konference i hudbu. Architektura kanceláře A8000 zde obrazně podepsala prohlášení o touze po nehmotnosti, střídmosti a světle. Světlo pracuje i uvnitř a změkčuje přiznané technické detaily a konstrukce. Pokud se tu ocitnete v plném proudu výstav Země živitelka nebo Slavnosti piva, zkuste na chvíli zavřít oči. Třeba vám ve stínu mléčného pavilonu s korunou hmoty ve výšce bude připadat, že celý ten lidský hlomoz je jen bubnováním cikád s nárazy mořských vln o kamenitý břeh.