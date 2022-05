Zemřela herečka Marie Durnová, bylo jí 78 let

Ve věku 78 let v neděli nad ránem zemřela herečka Marie Durnová. Činohra Národního divadla v Brně o tom informovala na svém facebookovém profilu.

Marie Durnová se narodila v Brně 24. července 1943. V roce 1960 nebyla podle jejího životopisu na webu Národního divadla v Brně přijata na Janáčkovu akademii múzických uměn (JAMU) a nastoupila jako elévka do Divadla Jiřího Wolkera v Praze (dnešní Divadlo v Dlouhé), kde strávila dvě sezony.

Poté se vrátila do Brna, kde odmítla nabídku studia na JAMU a působila v Divadle bratří Mrštíků. Ztvárnila tam například Terezku v Tylově Lesní panně nebo Candidu v Goldoniho komedii Vějíř. Z Brna odešla do divadla F. X. Šaldy v Liberci, než ji Jan Schmidt přijal do Studia Ypsilon, kde Durnová působila téměř dvě dekády. Hrála mimo jiné Julinku ve Schmidtových Třinácti vůních, Annu Marii v Kováři Stelzigovi Václava Kaplického nebo Čarodějnici v Makbethovi.