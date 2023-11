Cesta do hlubin zabijákovy duše. Fincherův film obrací žánr na hlavu

Takhle se Fincherovi postupně daří destruovat jedno divácké očekávání ze druhým. Neplatí tu nic, na co jsme z filmů o nájemných vrazích zvyklí. Nečekají nás „sympaťáci“ trousící sarkastické hlášky (jako Brad Pitt v Bullet Trainu nebo Keanu Reeves v Johnu Wickovi). Fincher místo toho nabízí obsesivního perfekcionistu. Noří se do stínů, pozoruje své oběti, sleduje jejich k uzoufání nudnou rutinu a až neuroticky pečlivě plánuje útok. Emoci projeví poprvé v okamžiku, kdy se mu něco nepovede a okomentuje to „Ku*va, tak tohle je poprvý.“

Od té chvíle se snaží znovu nastolit řád věcí, jak byl, a uvést vše do původního stavu. Jeho snažení nelze zaměňovat za prostou pomstu za zmrzačenou přítelkyni, na to si bezejmenný „hitman“ dokáže až moc dobře spočítat, co pro něj bude nebo nebude výhodné. Jeho vztah k ženě je navíc možné považovat za mírně řečeno sociopatický, když se mu nedaří ani vyjádřit emoce nad jejími zraněními.

A jsme zpět u Finchera. „Jsem, jaký jsem,“ si nejspíše říká i on sám. Vzal brakovou figuru chladného zabijáka, přidal vyloženě béčkovou zápletku, kterou by od něj čekal jen málokdo, inspiroval se Melvillovým Samurajem, co se týče nálady, a vše to vrazil do tak inspirativní a promyšlené podoby, že si o tom budou cinefilové povídat ještě léta. A cestu si k tomu časem možná najdou i běžní diváci, pokud po počátečním šoku přistoupí na režisérovu nehranou samolibost. Tohle je Fincherův film, takhle je s ním spokojený, a pokud se vám to nelíbí, „je mu to celý u p*dele“.