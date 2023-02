Zvukař Prášil získal prestižní cenu BAFTA za film Na západní frontě klid

Naopak neuspěli čeští specialisté na zvláštní efekty Viktor Müller a Kamil Jafar nominovaní spolu s kolegy taktéž za práci na tomto v Česku natočeném snímku. Cenu v této kategorii získal kasovní trhák Avatar: The Way of Water.

Nominaci na cenách Britské akademie filmového a televizního umění neproměnil v kategorii krátký britský animovaný film ani snímek Půlnoční hlídka britského režiséra Johna Stevensona, který vznikl v česko-britské koprodukci. V této kategorii zvítězil snímek The Boy, the Mole, the Fox and the Horse (Chlapec, krtek, liška a kůň).