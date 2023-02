Krása pod povrchem: deset nejúžasnějších podzemních staveb světa

I obyčejný sklep dokáže v mysli člověka vyvolat pocit tajemna. Může za to temnota, ticho a vědomí stísněného prostoru. Není proto divu, že velké a honosné podzemní stavby působí zvláště přitažlivě. Úžas vyvolávají i díky otázkám, jak takové prostory někdo vůbec dokázal vyhloubit a zajistit. S krásou architektury a výzdoby se tu snoubí prastarý technický a inženýrský um.

Jedna ze čtyř kaplí, které horníci vytesali do solných stěn.

Nedaleko dnešního Krakova se už od doby kamenné vyráběla sůl z vytékající solanky. Solný důl jako jeden z nejstarších na světě tady začali razit ve 13. století, fungoval až do roku 2007. Dnes je to památka na seznamu UNESCO, i díky desítkám soch a čtyřem kaplím, jež horníci vytesali do solných stěn.