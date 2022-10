Singapur sází na zeleň. Parky se tu rozrůstají i na budovy a do interiérů

Obyvatelům významného finančního a technologického centra a druhého největšího přístavu světa to však nestačí. Pokračující rozvoj znamená i další výstavbu a stát se snaží v maximální míře prosazovat zeleň i na ní. Umožnil to i rozvoj technologií, které usnadňují budování střešních a vertikálních zahrad.

Komplex umělých stromů v Gardens by the Bay každý večer ožívá světelnou a hudební show.

Vedle parku Gardens by the Bay se do výšky 206 metrů tyčí trojitý věžák Marina Bay Sands. K architektuře stavby z roku 2010, jejíž srdce tvoří velké kasino, inspirovaly izraelsko-kanadského architekta Moshe Safdieho balíčky karet. Tři věže spojuje neobvyklá střecha, kterou tvoří dlouhá rozhledna stylizovaná do podoby parníku. Na jeho palubě se rozkládá park s vodními plochami a restauracemi.