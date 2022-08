New York má další ostrov. Je umělý a složený z obřích tulipánů

Světové hlavní město mrakodrapů zabírá plochu asi 80 tisíc hektarů. A více než čtyři pětiny z toho leží na ostrovech. Většina Newyorčanů žije ve čtvrtích na Long Islandu, část obývá Staten Island. Ostrovem je i Manhattan, který od pevniny odděluje úžina Harlem River.

Důležitými skládačkami do mozaiky New Yorku jsou i malé ostrůvky jako Liberty Island se sochou Svobody nebo Ellis Island s proslulou imigrační stanicí. Nyní se k nim přiřadil i Little Island, tedy Malý ostrov na řece Hudson, připomínající velkoměstskou oázu. I když technicky to není ostrov, ale zvláštní přístavní molo. Jeho původní název také zněl Pier 55, tedy Molo 55.

Projekt přitom před stavbou provázely kontroverze. Nechybělo málo a nový ostrůvek by vůbec neexistoval.

Krajina na tulipánech

Little Island navrhli architekti ze slavného britského Heatherwick Studia, které nyní pracuje také na úpravách paláce Savarin v Praze. Součástí projekčního týmu na newyorský projekt byl i český architekt Ondřej Tichý. Aby stavba odolala i pětisetleté vodě, autoři plochu ostrova vyzvedli až několik metrů nad hladinu řeky na 280 betonových pilířích. Nejsou to však ledajaké pilíře, 132 z nich se nahoře organicky rozšiřuje jako květy tulipánů.

Zvednuté „okvětní lístky“ z lehkého betonu tvoří stěny obřích květináčů. Vzájemně jsou propojené tak, že podpírají zeminu v přibližně čtvercové ploše o velikosti jednoho hektaru. Díky rozdílné výšce pilířů je plocha zvlněná jako malý kus přirozené krajiny.

Podle krajinářské architektky Signe Nielsen, která měla na projektu velký podíl, tvůrce ke tvaru pilířů inspirovaly zimní námrazy kolem historických pilotů od přístavních mol. V zimě si to může každý ověřit. Zbytky takových pilotů architekti vedle novostavby ponechali jako památku na sousední zaniklá mola 54 a 56. Za běžného stavu vody mírně vyčnívají nad hladinu a fungují i jako bezpečnostní bariéra.

Na pohled letitý park

Většinu povrchu ostrůvku pokrývá nepříliš velký, ale kopcovitý park, protkaný křivolakými chodníky. Signe Nielsen nechala část osázet i hodně vzrostlými stromy. Díky tomu park od začátku vypadal rozvinutý, jako by byl na místě už dlouho. Trvalky architektka rozvrhla tak, aby bylo prostředí po celý rok plné barev. Zůstalo přitom i dost volných ploch trávníků pro lenošení či na piknik.

Foto: Little Island, Michael Grimm

Nejvyšší bod parku, asi 10 metrů nad hladinou řeky, korunuje vyhlídková plošina. Směřuje k New Jersey na protějším břehu řeky. Je však odtud dobře vidět i dolní Manhattan se Světovým obchodním centrem a na opačné straně nová čtvrť Hudson Yards, největší developerský projekt americké historie. Na něm má mimochodem Heatherwick Studio také podíl, navrhlo do něj extravagantní rozhlednu pojmenovanou Vessel.

Za vzděláním i za hudbou

V dolní části parku návštěvníci najdou plochu určenou ke společenskému setkávání a kulturním akcím, obklopenou stánky s občerstvením. Doplňuje ji posezení pod slunečníky ve tvaru lodních plachet, na kterém se téměř denně potkávají děti i dospělí ve vzdělávacích programech.

Zásadní součást areálu tvoří amfiteátr pro kulturní a společenské akce, jehož jevišti dělá pozadí uklidňující výhled na říční hladinu. Konají se tu menší koncerty pestré směsice žánrů a zemí původu, stejně jako divadelní, taneční nebo cirkusová představení. Hlediště má kapacitu asi 700 míst a na některé akce je vstup zdarma. Amfiteátr v parku doplňuje ještě druhé, menší pódium pod širým nebem.

Hlavně v teplých dnech se Little Island stal pro Newyorčany vyhledávaným místem pro relaxaci. Celkově se jich sem vejde asi tisíc. Když hrozí překročení kapacity nebo je nutné počet regulovat třeba kvůli covidu, správci omezují vstup. Při vrcholu pandemie byly nutné rezervace, teď je vše bez problémů. Limity zde však přece jen platí: nesmějí sem psi a lidé s jízdními koly nebo koloběžkami.

Památka na Titanic

Na ostrůvek vede přístup po dvou nových molech, z nichž jedno je náhradou za původní historické s číslem 54. Stavba totiž zabrala prostor ne jednoho, ale tří bývalých přístavních mol. Pier 54, u něhož v roce 1912 přistáli přeživší pasažéři z Titaniku, byl hodně zanedbaný a jeho oprava by vyšla moc draho. Jako připomínku architekti zachovali aspoň jeho industriální vstupní bránu.

Little Island, tvarem připomínající manhattanský uliční blok, je vůči nábřeží mírně natočený. Nekopíruje tak směřování historických mol, ale navazuje na rovnoběžnou síť přilehlých ulic. Symbolicky tím tedy spíš rozšiřuje město směrem do řeky, než aby odkazoval na historický přístav. Dvě přístupová mola proto vedou ke břehu zešikma.

Mola ústí do dlouhého nábřežního parku Hudson River Park, který se v délce sedmi kilometrů táhne až na špičku Manhattanu. Little Island je do jisté míry jeho rozšířením. Jeho výstavba zapadá do postupné renovace nábřeží po velkých škodách, které způsobil hurikán Sandy v roce 2012. Parkovou úpravu už dostala i některá další mola, i když v méně okázalém měřítku.

„Patrioti“ versus boháči

Ne všichni Newyorčané ovšem stavbu přijali pozitivně. Proti se stavěla hlavně malá nezisková společnost City Club of New York, fungující už od konce 19. století jako samozvaný advokát zájmů obyvatel města. Dokonce se jí podařilo stavbu soudně načas zastavit.

Členům klubu vadil záměr zbourat historické molo 54 nebo investice do novostavby v místech, kde dlouho chybí peníze na opravy parku, spravovaného společně městem a státem New York. Projekt měl podle nich i nedostatečné posouzení vlivů na životní prostředí, i když úřady nic nenamítaly.

Roli hrály též antipatie k mecenášům projektu, mediálnímu magnátovi Barrymu Dillerovi, zakladateli sítě Fox, a jeho manželce, módní návrhářce Diane von Fürstenberg. Členové klubu vnímali projekt jako miliardářský rozmar, který může do budoucna vytvořit nutnost platit vysoké náklady z veřejných rozpočtů. Později ovšem vyšlo najevo, že za žalobami stály hlavně osobní zájmy a peníze významného developera Douglase Dursta.

Peníze přebíjejí spory

Spory zdržely stavbu na čtyři roky a Diller s manželkou už chtěli ze záměru vycouvat. Nakonec projekt zachránil guvernér státu New York Andrew Cuomo. Zavázal se, že když klub upustí od sporů, stát opraví celý nábřežní park a zajistí ochranu ústřic v oblasti.