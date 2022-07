Tiskárna místo cihel. Stavební technologie budoucnosti se stává realitou

Nejdelší most světa vytištěný z kovu, to je devítimetrový neobarokní MX3D Bridge, který překonává kanál v amsterdamské čtvrti De Wallen. Před rokem ho slavnostně otevírala samotná nizozemská královna Máxima.

Vytisknout organicky tvarovaný betonový most v Nijmegenu byl nápad designéra Michiela van der Kleye. Na projektu spolupracoval s nizozemským ministerstvem dopravy a životního prostředí a s Technickou univerzitou v Eindhovenu. S délkou 29 metrů je to nejdelší vytištěný cyklistický most světa a zřejmě i vůbec nejdelší most světa vzešlý z tiskárny.