Krása a romantika starých amerických majáků

Proto lze USA nazvat zemí majáků, podle některých zdrojů jich mají až 1 500. Těžko hledat jiný stát, který by to překonal. Americké majáky jsou ovšem zajímavé i svou různorodou architekturou a dlouhou historií – ty nejstarší jsou v provozu už kolem 250 let. Mnoho z nich proto patří mezi chráněné památky.