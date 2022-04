Zapomeňte na čtvrtou cenovou. Tahle pivní architektura má opravdu říz

Projekt rekonstrukce Pivovaru Kamenice prošel až do finále Grand Prix Architektů 2019.

Spolu se zámkem je kamenický pivovar dominantou města. Když po druhé světové válce přestal sloužit svému účelu, v budovách byl sklad zeleniny. V posledních letech se však areál dočkal obnovy. Architekti z OTA ateliéru odstranili nevhodné přístavby a zásahy do interiérů, a i když zachovali ducha historického industriálu, komplexu vtiskli moderní ráz.

Architektonické řešení obstaral ateliér Domyjinak, který zvenčí i v interiéru zachoval industriální ráz. Společenský sál vznikl díky tomu, že dva sloupy byly poškozené, architekti je odstranili a nahradili táhly přenášejícími zatížení do stran.

Snahou architektů byla úsporná dispozice, aby pivovar zabral co nejmenší prostor. Na střešní terasu vede válcovité schodiště obestavěné lícovými cihlami, které je parafrází na pivovarské komíny.

Londýnské Studio Identity Design vedou Češka Dagmar Zvoníčková a Slovenka Ivana Lindnerová. Své zkušenosti ze zahraničí zužitkovaly na náměstí Svobody v Brně, kde dostaly za úkol rekonstrukci funkcionalistického domu na apartmány a restauraci s minipivovarem. Architektky se snažily zachovat co nejvíce dobových prvků nebo je nahradit replikami. Fasáda je obložená travertinem, v interiéru jsou vidět původní cihlové klenby.

Tady je Trautenberkovo, dalo by se říct. Z názvu je jasné, že pivovar se jménem bohatého výtečníka z pohádky stojí v Krkonoších. Patrné je to i z jeho architektury, protože architekti Petr Kolář a Aleš Lapka z ateliéru ADR pivovar umístili do bývalé Tippeltovy boudy, později hotelu Družba.