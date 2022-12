Češi doma syslí tuny prošlých léků. Mohou si tím zadělat na nepříjemnosti

Léčivo, které vám předepíše lékař, a vy ho nespotřebujete celé, musíte vrátit do lékárny. To samé platí u léků, kterým vyprší expirační doba. Poté se nedoporučuje přípravek dále užívat, a to bez ohledu na to, že vypadá, že mu nic není.

„Po vypršení expirační doby není zaručena jakost léčivého přípravku, a neměli bychom ho používat,“ varuje v podcastu MUDr.ování prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

Krom toho, že se může snížit účinnost, v některých případech se může stát, že se posílí nežádoucí účinky. Samozřejmě to neznamená, že pár dnů po vypršení lhůty se z léku stává nebezpečný přípravek, je třeba ale vždy varovat, co vše by se mohlo stát.

Mgr. Aleš Krebs Vystudoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je vedoucím lékárny na Olomoucku. Prezidentem České lékárnické komory se stal v roce 2019. Foto: MUDr.ování, Seznam Zprávy Prezident České lékárnické komory Aleš Krebs

Léky, které už nejsou vhodné k užívání, si dobré dávat si doma stranou. A až má člověk cestu do lékárny nebo kolem ní, může je odevzdat tam. Jde o bezplatnou službu, které může využít každý. „Lidé to využívají. Jednou za čas pak zavoláme svozovou službu, která léky převezme. Pro pacienty to není žádná zátěž – ani časová, ani ekonomická. Není se čeho bát,“ ujišťuje Aleš Krebs.

Vyhazovat do koše by se léčivé přípravky neměly. Jednak protože hrozí, že je někdo najde, jednak také proto, že je třeba mít pod kontrolou jejich spalování, které musí probíhat pod určitou teplotou.

Ačkoli ve filmech to vypadá vždy efektivně, nepoužité léky není vhodné ani splachovat do toalety. Sice projdou čističkou vod, ale mikročástice mohou ve vodě zůstávat. Nebylo sice prokázáno, že by pak taková voda poškozovala lidský organismus, dostává se ale do životního prostředí, na které může mít negativní vliv.

