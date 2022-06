Byl zázrak, že přežili. Tohle jsou vzpomínky na největší únos v našich dějinách

Byla to naprostá improvizace . Vojáci měli za úkol zlikvidovat továrnu a přívod elektřiny. Nevěděli, že v městečku Alto Catumbela je skupina československých odborníků, kteří papírnu a celulózku uváděli do provozu. A že tam jsou jejich manželky a děti.

Co s nimi? Nejjednodušší by bylo je postřílet – a k tomu řešení se zpočátku také přikláněli. Pak přišel rozkaz z vedení: přivést je na základnu. UNITA má šanci ukázat světu, jak velké území ovládá. A především: přimět Československo k oficiálnímu jednání, a tedy de facto politickému uznání.

Improvizace a šílenství. Sebrali je v tom, co měli právě na sobě. Petr Kocian, kterému tehdy bylo 11 let, měl na nohou spartakiádní cvičky. Na sobě měl tepláky a tričko. Ani ve snu by ho nenapadlo, že takto vybaven může přežít více než dvouměsíční pochod buší, s přechodem skal, broděním přes řeky a močály.