Já nelžu, ty lžeš. Jak naše paměť může ovlivnit i vnímání pravdy

Jak vypadá paměť? Vlastně nijak. Není to část mozku, ale schopnost ukládat a zpracovávat informace, které se do mozku dostanou. I tak ale existuje v hlavě jedna oblast, která je s pamětí spojená. Jde o hippokampus, kterému se také říká mořský koník. Zde se shromažďují naše zážitky a příběhy z minulosti, a jde tedy o takzvanou paměť deklarativní.

Vysvětluje to tím, že se člověku během sporu mohou vybavovat zážitky z minulosti, které pak ale upravují právě probíhající událost. „Když si někdo myslí, že ten druhý lže, protože to říká jinak, než to bylo, on si to opravdu tak může myslet. A neznamená to, že lže. Pokud tedy není patologický lhář,“ doplňuje. Pravdu tedy mají oba dva, jen je důležité najít tu společnou.