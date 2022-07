Nadějeplný příběh geniálního losera Johanna Gregora Mendela

Vstoupil do kláštera, protože rodina ho nemohla podporovat na studiích. Jeho sestra se dokonce vzdala části věna, aby mohl na škole pokračovat.

Sám dával kondice, snažil se protlouct, jak to šlo. Ale nešlo to.

Narodil se 20., možná ale 22. července 1822. To přesné datum není důležité. Zajímavé je něco jiného.

Heroická interpretace by ho mohla vykreslit jako muže, který si přes nepřízeň osudu šel za svým. A dokázal téměř nemožné. Nikdo mu nevěřil, ale on se nevzdal a vytvořil novou vědu. Předběhl dobové myšlení o desítky let.