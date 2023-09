Zemřel spoluautor objevu století. Ke jménu ho inspirovaly vnady slavné zpěvačky

Dolly se narodila 5. července 1996 v edinburském The Roslin Institute v týmu vedeném Ianem Wilmutem.

Jak v pondělí informovala britská média s odkazem na tiskovou zprávu University of Edinburgh, respektovaný vědec, který byl za zásluhy povýšen do šlechtického stavu, zemřel ve věku 79 let.