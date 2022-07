Náš rekord je osm zlomených žeber, ale tonoucí přežil, říká vodní záchranář

Pokud se člověk dostane do situace, kdy zachraňuje tonoucího a vytáhne ho z vody, je důležité nejdříve zjistit stav vědomí. Může se stát, že přidušení bylo jen lehké a on s vámi začne komunikovat, pak není potřeba zahajovat první pomoc. Ovšem v případě, kdy ho vytáhnete, on nereaguje ani na slova, ani třeba na bolestivý podnět, je třeba ihned zjistit, zda dýchá, či nedýchá.

Po pěti vdeších začíná masáž srdce. Měla by být provedena uprostřed hrudní kosti, zhruba šest centimetrů do hloubky, rychlostí sto stlačení za minutu. Radí se dělat ji do rytmu refrénu písně Stavin'Alive od kapely Bee Gees. Daniel Vičan má ale pro studenty lepší mnemotechnickou pomůcku: „Já učím dělat to do rytmu písně Rolničky, rolničky… To není úplně rychlé, ani pomalé, a zná to každý.“