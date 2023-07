30 let bez režizéra aneb Vzpomínky na pravopisnou válku

Wikipedia tehdejší vášně eufemisticky charakterizuje jako „kontroverzi“ a „živou kritickou diskuzi“ (sic!). Pamětníci ale dobře vědí, že chybělo jen málo, a pravopisné nepokoje, které vřely hlavně kvůli psaní s/z, by se z klávesnic psacích strojů a osobních počítačů bývaly přenesly do ulic.

Hlavní zpráva vládního konsolidačního balíčku tím pádem zní: s pravopisem s/z ve slovech cizího původu to po těch letech nakonec dopadlo ještě docela slušně. Mohlo to být horší. Taky se dneska mohlo krutě psát konzolidační balíček, protože se běžně – neříkám, že správně – v hromadných a jiných sdělovacích prostředcích [konzolidační] vyslovuje – a protože právě další přizpůsobování pravopisu výslovnosti bylo hybatelem Pravidel i následující revolty.

Zásadu „piš, jak slyšíš“, vyzdviženou roku 1993 jazykovými normotvůrci, mnozí vnímali jako křupanské dědictví nebo opožděné kukaččí vejce komunizmu s jeho despektem a podezíravostí vůči svobodnému duchu vzdělanosti. Fakticky šlo o to, shrnuje Wikipedie, že „nová Pravidla přidala možnost psaní dalších z a navíc ji zavedla tam, kde z nebylo vyslovováno v 1. pádě, např. kurz (došlo k připodobnění k výslovnosti v jiných pádech), případně to bylo původně ve spisovné výslovnosti nesprávné: např. diskuze či režizér.“

Naštěstí, konzolidační balíček by dnes napsal jenom nesvéprávný pokrokář – ačkoli jinak se vesele paří na konzolích a záclony se věší tamtéž. Zvláštní, ale prostě si to nějak sedlo. To je zřejmě nejspolehlivější norma. Protože roztřídit, co je v jaké situaci přípustné, správné, správnější a nejsprávnější je jinak fakt dost složité, o čemž se vážní zájemci mohou ubezpečit na webu Ústavu pro jazyk český. (Mimochodem, je skvělé, že si ctihodná instituce hýčká tenhle slovosled, jako by se zabývala syslem obecným, a neříká si banálně „Ústav pro český jazyk“).