Babiš si oblíbil temné slovo zrada. Zahrává si s ohněm

Parlamentní rozprava o nedůvěře vládě připomněla, jak se do politického slovníku vrací termín „zrada“. U nás s ním operují hlavně ANO a SPD, nicméně i třeba Jaroslaw Kacznyski po volbách do mikrofonů pevně prohlásil: „Nedovolíme, aby Polsko bylo zrazeno!“

Slovo zrada a jeho deriváty (zradit, zrádci, zrádný, zrádcovský) představuje nebezpečný náklad. Ukazovat na své politické soupeře jako na zrádce, to je škrtání sirkami ve stodole.

Za normálních poměrů – málo se to ví, ale ty u nás v roce 2023 panují – není adekvátní hovořit o „zradě“. Andrej Babiš to v parlamentním projevu udělal celkem šestkrát, podle stenografického záznamu takto:

Protože slovo zrada, tím spíš je-li řeč o zradě na naší zemi a jejích občanech, podpaluje vášně. Nejvíc hněv. Anebo něco temnějšího. Zrada je opakem cti a zrádci si nezaslouží nic jiného než opovržení, respektive trest – to jsou neúprosné historické konotace toho slova.

Vzorový zrádce, to je biblický Jidáš. Kníže Boleslav zradil bratra Václava. Historie a mýty jsou zrad plné, býval to jeden z jejich hybných momentů: hrdinové versus zrádci. Mnichov (1938) se v české verzi ustálil jako takzvaná zrada velmocí, koneckonců Otakar Vávra ho tendenčně zfilmoval pod názvem Dny zrady (1973). Karel Čurda (1942) zradil parašutisty naprosto neoddiskutovatelně. A tak dále.

Jazyk komunistické moci dokázal slovo zrada brousit na samou hranici ohavnosti. Dochovalo se, co říkal prokurátor Urválek v procesu s Rudolfem Slánským (1952):

Namířit na někoho osten zrady, to je absolutní verdikt. Zrada rovná se podlost. Věrolomnost, kterou nelze omluvit polehčujícími okolnostmi. Když jde o zradu na úrovni státu, myslí se tím, že bylo zrazeno, co je nám drahé – ať už jde o zrady, o kterých není pochyb, nebo jen o rétoriku, která něco nebo někoho za zradu a zrádce označuje.

Není to žádná slovní hračka. Proč by se jinak paragrafy jmenovaly velezrada (ústavní delikt, který se týká jen prezidenta) a vlastizrada (za tu je dolní sazba 15 let vězení)?