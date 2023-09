Glosa: Bude to kokain, co zboří vládu?

Jakmile ale dojde na takzvané kulturní války, teprve pak to v pětikoalici začne skutečně vřít. Naposledy takovým sporem bylo manželství pro všechny, teď je jím legalizace některých drog.

Dalo se to čekat, když vládu tvoří konzervativní koalice Spolu a liberální Piráti se Starosty. Přitom v obou táborech jsou „extremisté“ v menšině: Hlasité křídlo uvnitř KDU-ČSL přezdívané Katoliban na jedné straně, stejně tak pirátští „woke“ europoslanci volající po radikálním aktivismu na straně druhé.

Na nový konflikt teď zcela zbytečně zadělal národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Zrovna ve chvíli, kdy se i jeho zásluhou po letech dohadování zrodila mezi konzervativci a liberály shoda na regulovaném trhu s konopím. A také na zmírnění nesmyslných trestů typu šest let vězení pro domácí pěstitele marihuany.

Jindřich Vobořil, široce uznávaný odborník prosazující vizi, že každá prohibice návykových látek vede jen k upevnění černého trhu, se v rozhovoru pro iDnes rozpovídal a začal nahlas přemýšlet. Regulovaný trh by podle něho mohl fungovat nejen u marihuany, ale také u kokainu.

Vyslovení názvu zakázaného bílého prášku, který často „hraje“ ve filmech a jehož užívání proslavili sportovci, herci, manažeři, ale i někteří tuzemští politici, způsobil výbuch. Vobořil je také dlouholetým členem ODS, dokonce za ni kandidoval do brněnského městského zastupitelstva. Tudíž by mohl a měl vědět, že jakýkoliv těžce vyjednaný a křehký kompromis snadno zboříte zveřejněním úvah, jak byste si výsledek představovali vy sami.

Paradoxně jsou to Piráti, kdo dnes musí Jindřicha Vobořila nejvíc hájit, ačkoliv je členem ODS a někdejším spolupracovníkem Pavla Béma. Jako bývalého primátora Prahy by ho sice Piráti kvůli kauze Opencard nejraději hnali k soudu, ale coby liberálního experta na drogovou scénu by ho vzali na milost.