Glosa: Cesta žen do politiky nevede přes sex, ale přes sexismus

Piráti se před víkendovou volbou své kandidátní listiny do evropských voleb přeli, jestli mají zavést takzvaný „zip“. Díky němu se v pořadí na kandidátce střídají muži a ženy a v podstatě jde o eufemismus pro ženské kvóty. Nakonec se rozhodli proti „zipu“ s vysvětlením, že to nepotřebují mít nařízeno.

Právě Klusová si poté pochvalovala, že na svém místě není „na kvóty“. Správně cítila, že by se už do smrti musela obhajovat, že se na číslo tři propracovala jen díky nim, a ne díky svým schopnostem.

A zbytek jsou prostě jen primitivové, které by neměli pouštět z klece mezi normální lidi. Protože se mezi nimi vyskytují i ženy, kterým se – považte – pod šaty rýsuje poprsí. Viz (citujeme) „kozy dobrý“.

Je to stejná úroveň hnusu, jako když se navážejí kvůli vzhledu do Aleny Schillerové (pozor, neplést s kritikou utrácení veřejných peněz za „vystajlované“ fotky). Ta je na tom pravděpodobně ještě hůř, protože je z opozice a nenáviděného ANO, takže strefovat se do ní projde spíš. A to i mediálně známým osobnostem.