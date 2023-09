Glosa: Nástěnky jsou české kulturní dědictví a pilíř strategické komunikace

Ve správné country for the future, kde patří k dobrému politickému tónu zalykat se modernitou, zatímco slovo skanzen se stalo symbolem zmaru a pekla, je takový submisivní přístup nakonec pochopitelný. Ale nepodložený.

Probůh, proč pořád ten despekt? Ví to Rakušan, víme to všichni: nástěnky jsou naprosto super a někdy je to to nejoriginálnější, co o sobě ta která obec vypovídá. Jejich informační, v některých případech také estetickou hodnotu nelze přecenit.