Komentář: 150 na dálnici není dobrá zpráva, i když si to ODS ustavičně myslí

Platilo to už tehdy, natož po čtvrt století, kdy intenzita provozu rapidně stoupla. A kdy se vzhledem k tomu, že auta jsou robustnější a těžší, po silnicích a ulicích pohybuje nejen víc vozidel, ale ještě mnohem víc kinetické energie. Svět vně aut (a lidé v něm) je zatlačován do defenzivy.

Od toho by se správně měl odvíjet způsob, jak uvažovat o všeobecných pravidlech pro silniční rychlost. Měly by se brát v úvahu a vyvažovat různé zájmy – zájem jezdit autem rychle, zájem světa vně aut, zájmy celé společnosti, jako je dopravní obsluha, životní úroveň a prostředí, ohleduplnost k přírodním zdrojům, ochrana zdraví a životů.

Takhle by to dnes asi řekl málokdo, snad jen někdo by do té primitivní rovnice místo aut dosadil elektroauta. Doba se změnila. Odvrácenou stranu toho, co všem dostupné automobily umožňují, známe. Řídíme se podle toho? Ne. Jen jsme byli poopraveni: Víc rychlosti = bude líp.