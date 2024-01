Komentář: Chtělo to pár triků. Rozpočet vypadá dobře, skeptici ostrouhali

Takhle to také budou Zbyněk Stanjura i celá vláda prodávat voličům v příštích politických střetech a budou mít na své straně kus pravdy. Udržet v mimořádně náročném roce deficit státního rozpočtu pod 300 miliardami (a to dokonce i po očištění od vlivu evropských peněz) je prostě politický úspěch. Na první pohled to odpovídá řečem vlády o rozpočtové odpovědnosti a uzdravování státních financí, tak proč to voličům v mnoha formách netlouci do hlavy.