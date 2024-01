Stát loni hospodařil trochu lépe, než plánoval

Stát hospodařil v roce 2023 se schodkem, který se vešel do plánů vlády, podle nichž neměl deficit překročit 295 miliard korun, uvedlo ve čtvrtek Ministerstvo financí. Státu se podařilo dodržet deficit i přesto, že mimořádné příjmy nedokázaly pokrýt mimořádné výdaje.

„Úspory jsme hledali a našli v provozních výdajích, v běžných výdajích, naopak v kapitálových výdajích to byl rekordní výsledek,“ řekl ministr Zbyněk Stanjura (ODS).

Nejvýznamnějším nástrojem pro navýšení příjmů se stala takzvaná daň z neočekávaných příjmů (windfall tax a daň z nadměrných zisků při výrobě elektřiny). Stát si od ní loni sliboval 100 miliard korun navíc, její výnos však nakonec činil zhruba 60 miliard. Ministr Stanjura řekl, že o dřívějším ukončení této daně, nyní nastavené až do roku 2025, by měla vláda rozhodnout na jaře. Vyloučil však její prodloužení.

„Klíčovým rokem pro ozdravení veřejných financí bude ale až rok 2024, kdy by přijatá konsolidační opatření měla vést ke zlepšení salda sektoru vládních institucí,“ uvedla rada.

Stanjura prezentoval rovněž předpoklad výdajů na obsluhu státního dluhu. Ty by letos měly stoupnout na 95 miliard korun z loňských 68 miliard. Pro srovnání, loňská částka by například stačila téměř zdvojnásobit investice do dopravy, které loni činily 76,4 miliardy korun.