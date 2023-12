Komentář: Putinovi užiteční idioti v olympijském výboru

Plivnutím do tváře Ukrajinců - a všech, kteří volají po potrestání genocidního kremelského režimu - skončila v pátek debata o tom, jestli se ruští sportovci budou moci příští rok zúčastnit olympijských her v Paříži. Budou. Rozhodl tak Mezinárodní olympijský výbor.

Ve stejný den Vladimir Putin oznámil, že se hodlá příští rok znovu ucházet ve volbách o post prezidenta. Jinými slovy, že se opět nechá zvolit. Bude to samozřejmě fraška. Ovšem, nutno tedy říct, fraškou bude i pařížská olympiáda kvůli oznámené účasti Putinových sportovců.

Podle Olympijské charty jsou hry svátkem pořádaným se záměrem „zapojit sport do služby harmonického rozvoje lidstva s cílem vytvořit mírovou společnost, která dbá o zachování lidské důstojnosti“. Kdy byl tento ideál nejvíc pošlapán - v Berlíně v roce 1936 kvůli nacistickému sevření her? V Pekingu v letech 2008 či 2022 kvůli přehlížení čínských koncentráků zřízených pro ujgurskou menšinu? Rýsuje se, že i Paříž 2024 vejde do dějin ostudně. Konkrétně, že se tam poprvé otevřou vrátka pro návrat Rusů na světovou scénu.

Mezinárodní olympijský výbor může sice teď donekonečna omílat, jak prý udělal maximum možného. Na hrách nebudou smět soutěžit ruské a běloruské týmy. A i připuštění jednotlivci nebudou závodit pod jménem své země, nýbrž jen jako „individuální neutrální sportovci“.

Jenže žádné maximum neudělal. Zůstane to jen trapná výmluva. Olympijští funkcionáři tím jen budou házet písek do očí světové veřejnosti, která si dost často neuvědomuje, s jakým triumfalismem přistupuje kremelská propaganda k účasti svých borců na olympiádách.

Nezapomínejme, že tohle budou už čtvrté olympijské hry v pořadí, na nichž Rusko nebude smět vystupovat stejně jako ostatní. V roce 2018 (kvůli státem krytému dopingu) závodili „Olympijští atleti z Ruska“ a v letech 2020 a 2022 pak reprezentanti „Ruského olympijského výboru“.

Pro Kreml to však byla pokaždé nahrávka na vzdorovitý smeč. Podával to jako ukázku údajného mezinárodního protiruského spiknutí, prostě šikany, kterou ale ruští sportovci hrdě překonávají. Stejně tak pokračovala nalejvárna, i my ostatní Rusové zvládneme veškerou izolaci, sankce, opovržení, takže i ty dresy s komickými názvy na hrudi našich atletů nám nakonec mohou být ukradené.

Argumentace Mezinárodního olympijského výboru, že je nutné oddělit sport od politiky, je bolestně šokující už tím, jak je tupá a zavádějící. Asi ani sami Rusové nemohou věřit tomu, jakého užitečného idiota jim stále nebe sesílá v podobě předsedy MOV Thomase Bacha.

Jeho krédo je známé. Naposledy zaznělo v říjnu, když řekl: „Nebudeme trestat sportovce za to, co dělají jejich činitelé nebo vlády.“ Cože? V Rusku jsou sportovci společenským opiátem. Totalitnímu režimu slouží k osvědčené sebepropagaci. Jsou nástrojem k rozdmýchávání nacionalistických vášní. Pokud by se tomu svému zneužití veřejně postavili, v tu ránu končí.

Vše je o to horší, že tu je oproti předchozím olympiádám jeden podstatný rozdíl. Hry v Paříži budou první od 24. února 2022, kdy Kreml zahájil invazi na Ukrajinu. Bylo to pár dní poté, co v Pekingu skončila zimní olympiáda. Ta letní v Paříži bude tedy první od Mariupolu, Buči, Bachmutu… Kvůli všem těmto zločinům se Rusko stalo pro svobodný svět mnohem větším vyvrhelem než jím bylo předtím. Olympijskou pozvánku, jakkoliv je omezená, si tak Rusové prostě vyloží se slovy: „Berou nás pomalu zpět.“ A bohužel to bude správný závěr.

Blamáž by mohl zachránit jen bojkot. Přinejmenším politický, tedy aby se ceremoniály obešly bez účasti delegací zúčastněných zemí. Ideálně ale celkový ve smyslu, že když tam jedou závodit Rusové, tak se to odehraje bez sportovní účasti zemí, které mají ohledně kremelské mašinerie jasno.