Komentář: Zeman, Pavel a Fico. Stýská se vám po volbách?

Protože se ale ozvalo z nesprávné strany, Fico zbystřil a Pavla kritizoval. Pokud prý chtěl dát najevo slovenským voličům, že by česká politická reprezentace zmrazila česko-slovenské vztahy v případě vlády, v níž by byl Směr, tak by to prý byl nepřijatelný zásah do slovenské kampaně. „A to já musím rázně odmítnout,“ hlásí Fico. Pavel nic o zmrazení ani nenaznačil už proto, že za zahraniční politiku odpovídá vláda. Ale chtít po politicích, aby se drželi faktů, když mají pár dní voleb, by bylo naivní všude na světě. Natož u Roberta Fica.