Mládež má fyzičku jako v roce 1923. Proč to není úžasná zpráva

„Co se týká motorické výkonnosti, nejsou výsledky již tak jednoznačné jako u somatických charakteristik a staví nás před řadu otázek,“ říká doktor Rubín. „Ano, jsou testy, kde byl propad výsledků očekávatelný – jako například u shybů. Nicméně pokles zde není tak dramatický. A naopak, u některých testů jako skok do dálky či rychlostní běh vycházejí současné výsledky příznivěji, než by se dalo očekávat.“

„Obáváme se, že tento negativní výsledek by mohl dál pokračovat. Pokud se s tím něco neudělá, tak to bude mít v konečném výsledku negativní vliv na naši populaci,“ doplňuje Rubína jeho kolega Suchomel.

Co s tím? Podle Lukáše Rubína je mnoho cest, ale měly by se ve finále spojit v jednu, jak říká, multifunkční. Což se osvědčilo v zahraničí. Jde například o větší důraz na preventivní medicínu u dětí, nikoli až na léčení jejich problémů. Ministerstvo, ale často i města nebo kraje by měly podle něj mnohem víc podporovat vznik sportovních klubů. Ale pozor, nehovoří o těch špičkových, jednostranně zaměřených, které si pěstují sportovní oddíly a slouží jim jako líheň talentů. Na mysli má všestranné pohybové kroužky, kde nepůjde o poměřování sil a výkonnosti, nýbrž o budování vztahu k pohybu. Pokud vám teď na mysli vytanul Sokol, asi nejste daleko.

„Změnit by se měla výuka školního tělocviku. Nemyslím, že má mít více hodin, ale měla by být mnohem kvalitnější. Cílem je pěstování radosti z pohybu, která děti přirozeně motivuje, aby se hýbaly i ve volném čase, protože je to zkrátka baví,“ vysvětluje Rubín. V některých školách se o to už podle něj snaží, nejde ale o paušální změnu.