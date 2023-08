Nad Twitterem je nápis Petr Bezruč. Musk si nás koupil všecky

Nikdy bych býval neřekl, že teď si nás Elon Musk „koupí všecky“, jak se po převzetí Twitteru (za 44 miliard dolarů) žertovalo v české uživatelské komunitě. Teď bych – vážně – svůj názor poopravil. S možností, že by se miliardář pokusil koupit si naši řeč, naše slova, kus našeho osobního světa, jsem totiž nepočítal. A on nařídil, že se Twitteru musí říkat jinak. Zkouší si koupit i náš jazyk, a tady končí legrace.

Razantní, i když klasicky muskovsky chaotické přejmenování má v sobě něco dost zlověstného. Vždyť Twitter je pro miliony lidí po celém světě – včetně řady novinářů – nástrojem denní potřeby. Jako by před dvěma sty lety sedláci obdrželi nařízení, že odteď se místo koňský potah říká PK a slovo motyka se nahrazuje MR (ruční). Protože to odpovídá vrchnostenskému byznysplánu. A je to v zájmu vyššího dobra, stálo by ve výnosu.