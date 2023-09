Kdyby o všem rozhodovali místní, budeme jak Albánie, píší o lithiu čtenáři

Pavel Szirotný: Lithium je natolik strategická surovina a vytěžení ložiska nabízí takové finanční prostředky, že se prostě vytěží. Žádná vláda takový příjem neodepíše a žádná obec s tím nic nenadělá. To je prostě fakt. Obce a kraj mohou pouze účinně „tlačit“ na to, aby těžba, doprava i zpracování byly co nejšetrnější k přírodě i okolí. Lokalitu dobře znám, protože v Košťanech jsem se narodil a nyní bydlím v Teplicích. Teplic se těžba ani zpracování nijak nedotkne, takže mezi obyvateli města to není žádné téma. Ten člověk s transparentem opravdu nezastupoval „všechny Tepličany“, ale pouze sám sebe. Neznám sice přesnou trasu „lanovky“, která by měla dopravovat vytěžený materiál do Újezdečku, ale už podle pozice výstupu dolu pod Cínovcem a trasou do Újezdečku je zřejmé, že Košťany to příliš ovlivnit nemůže. Možná to místy půjde přes jejich katastrální území, ale rozhodně pouze přes okrajové, neobydlené, které je navíc prakticky nevyužitelné, protože se jedná o tzv. poddolované území, okraj někdejších šachet. Problém může nastat v Újezdečku, kde je v blízkém okolí budoucího zpracovatelského závodu údajně 70 stavebních parcel, možná i částečně zastavěných, to nevím. Tyto parcely by zřejmě ztratily část své hodnoty. Tady by byly jistě namístě nějaké finanční kompenzace, případně výkup těchto parcel. Vzhledem k obrovskému potenciálu zisku z těžby by se mohl stát zachovat velkoryse.