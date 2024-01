Není to na hlavu? Dobrovolně posíláme peníze pryč z Česka, píší o euru čtenáři

Zdeněk Sláma: Jsme malá exportní ekonomika zejména do EU a hospodářsky úzce svázaná s Německem až natolik, že se někdy s nadsázkou říká, že jsme 17. spolkovou zemí. Vzhledem k tomu, že velká část firem je exportních, tak už jen náklady na zajištění kurzového rizika jsou v součtu za všechny firmy astronomické. Jsou to poplatky bankám, které jsou naprosto zbytečné, je to de facto trest za to, že nemáme euro, a musíme si tak pojišťovat kurzové riziko. A kam tyto peníze, které by jinak mohly zůstat doma firmám, mizí? Ve formě dividend do matek v zahraničí. Pořád se dost lidí v diskuzích vzteká, kolik miliard odteče na dividendách do zahraničí, a tady dáváme do zahraničí dobrovolně peníze, které by firmy mohly využít na investice, mzdy, svůj další rozvoj, to není na hlavu? Kromě toho už v podstatě stejně euro používáme, firmy si už i v tuzemsku mezi sebou účtují v eurech, účetnictví už mohou vést v eurech, úvěry má až 50 % firem už také v eurech. Prostě trh si poradil a euroizace ekonomiky probíhá už teď, firmy nejlépe vědí, co je pro ně výhodné. Už nám chybí jen to euro fyzicky v peněžence. Však Chorvati věděli, proč s eurem spěchali, ti jsou zase výrazně turistickou zemí. A Němci, Rakušani, Slovinci, Holanďani, ti všichni platí eurem, tak co s kunou? Zůstala na památku na eurominci. Co tak bude pro naši budoucnost lepší? Lpět na koruně coby marginální, nevýznamné měně nejen v rámci světa, ale i Evropy, ovšem ve jménu hrdého vlastenectví, nebo se stát členem klubu platícího v pořadí druhou nejvýznamnější rezervní měnou světa hned po dolaru?