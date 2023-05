Oddaná svobodě. Spolehlivý životní kompas Petrušky Šustrové

Disidentka, aktivistka, mladá revolucionářka, později novinářka, to všechno se o Petrušce bude psát. A všechno to nějak bude pravda. Petruška však v silném smyslu slova BYLA jinde: Její životní pravda ve vztahu ke světu a lidem spočívala v otevřenosti, které byla schopná, i v pevnosti, kterou při všech změnách a životních peripetiích dokázala udržet. V přirozeném postoji matky, která se stará i o ty, kteří by to nečekali, jež dokáže rozdávat i těm, kteří vlastně ani nic nechtějí. Když jsme na konci 90. let v Lidových novinách měli, tehdy ještě my mladí, začínající novináři, možnost s Petruškou pracovat v jedné redakční místnosti, byl tento mateřský prvek vlastně všudypřítomný. Tolikrát jsme spolu nesouhlasili, tolikrát se přeli, ale vždy zůstával respekt k její existenciální autoritě. Je jedno, zda to byla aura vtělená a od počátku daná, anebo „charis“ zářící díky získané životní zkušenosti, při níž si ve vazbě a ve vězení Petruška sáhla na dno.

Z Petrušky si nelze nenechat v sobě tu oddanost svobodě, volnosti myšlení a konání a také živočišným a estetickým radostem běžného života, spojeným s přirozeným smyslem pro humor. Ani dnes se to všechno nejeví tak samozřejmě, jak se na první pohled může zdát. Petruška měla v sobě zvláštní kompas, kterému filozofové v minulosti říkávali morální cit. Ten ji vedl v osobním i veřejném životě, do něhož se nevrhala z nějakého potěšení, ale proto, že to bylo nutné, že to žádal onen silný cit – ať jako zakladatelka revolučního hnutí mladých na konci 60. let, nebo jako porevoluční náměstkyně ministra vnitra. Bylo potřeba se postavit za věc, a tak to Petruška dělala, nakonec jí to vydrželo po celý život. I v době komunistického režimu, který v 70. a 80. letech postupně dodělával i díky lidem jako Petruška, protože i pro obyčejné lidi ztrácela vláda komunistické ideologie legitimitu nejvíce pošlapáváním práva na svobodné myšlení a cítění. Nebyl to nakonec nedostatek západního zboží, nýbrž to, že už se nedalo vydržet žít ve dvojím řádu reality veřejného a soukromého, co režim vyčerpalo a položilo. Svoboda potřebuje k sebepotvrzení obojí, vnitřní i vnější smysl, a to Petruška dokazovala prakticky neustále. Můžeme sice zůstat vnitřně svobodní, ale bez možnosti svobodu veřejně projevovat není svoboda nikdy celá.