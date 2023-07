Slováci jsou zase napřed. Co si od nich ještě půjčíme?

V jednom z předchozích Šuplíků jsem se samozvaně domáhal, aby se místo krkolomného „lajkovacího tlačítka“ zavedlo nějaké lepší slovo. Dal jsem do placu třeba „líbítko“. Já trouba tehdy nevěděl, že se dobývám do otevřených dveří: vždyť Slováci už mají svůj páčik! Jestli ho adoptujeme do češtiny, nemám námitek. Na Slovensko míří jasný palec nahoru.

Některým pamětníkům na české straně hranice, které kdysi – aniž by si to moc uvědomovali – obohacovali temperamentní sportovní komentátoři, slovenské televizní inscenace nebo jadrné klení během společné základní služby v československé armádě, kromě toho něco schází. Já, protože ty zmíněné důvody pro mě platí také, si to někdy kompenzuju u slovenské fotbalové ligy – abych se mohl například nabažit, až se z televize ozve výkřik vzrušení, že kdosi v nastaveném čase opečiatkoval žrď. To je ono!