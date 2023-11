Vizita: „Výchovné“ daně jsou jednou z cest k udržitelnějšímu zdravotnictví

Diskuze se rozbíhá spíše ex post. V daňové, nebo chcete-li příjmové části balíčku bohužel nic třeskutě chytrého není, i když pár doporučení Národní ekonomické rady vlády se do ní nakonec dostalo.

Na obrátkách ale nabraly úvahy o tom, jak by šlo český daňový systém vylepšit do budoucna. Do čela těchto aktivit se postavila společnost PAQ Research sociologa Daniela Prokopa s projektem Tax Papers. Hned první dvě studie, které v rámci projektu vznikly, mají velmi výrazný přesah do zdravotnictví a ukazují, že úvahy o udržitelnosti systému pro nadcházející roky by se rozhodně neměly vést jen na úzce rezortním poli. Společenská diskuze bude ale složitá.