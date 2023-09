Ondřej Fryc: Sice necouváme, ale stále jen stojíme na poušti

Česko by si podle něj mělo říct, že je země budoucnosti a chce stavět na malých a středních podnikatelích. Právě proto by jim ale stát neměl házet klacky pod nohy. „Pokud pan premiér mluví o startupech, nemělo by to být jen o tom, že si vytvoří nějaký fond fondů, nebo jiný penězovod na startupy, což vůbec není potřeba, ale mělo by se udělat to, co startupy opravdu potřebují,“ říká Fryc s tím, že jde například o zaměstnanecký opční program. „O něm se stále povídá, ale když se to má po patnácti letech udělat, udělá se hybridním modelem, že ho nikdo nebude používat, protože je nefunkční.“