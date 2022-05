Okamura otáčí. Největší podporu má SPD v islámských zemích

Zmanipulované korespondenční hlasy v USA? Opakování voleb v Rakousku kvůli machinacím s obálkami? To jsou všechno vyvrácené argumenty.

Ne, odpůrci hlasování poštou se jen obávají toho, že jim to nehodí žádné hlasy. Což je ale přinejmenším v případě Tomia Okamury naprostý omyl – našli jsme totiž země, ve kterých měl desítky procent hlasů už v minulých volbách, a teprve korespondenční volba by potenciál tamních voličů mohla otevřít naplno.

Má to jen jeden háček. Všechny ty země jsou islámské. Co s tím Okamura bude dělat a jak lze zajistit, aby poštovní hlasy dorazily hladce, to se dozvíte od odbornice na poštu Ester Janečkové v úvodním videu.