Prezidentem je Martin Nejedlý. Kdo to neví, ať mě poslouchá, říká Soukup

Tahle idylka je po roztržce majitele TV Barrandov s prezidentovým poradcem Martinem Nejedlým už dávno pryč. A Jaromír Soukup se rozhodl veřejně promluvit o tom, co tři roky s prezidentem a jeho muži prožíval, a také o tom, jak to ve skutečnosti chodí v hradní kanceláři. Do fungování hlavy státu měl možnost nahlédnout zblízka jako nikdo jiný.