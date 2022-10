Nikdo už mu neřekne tati nebo dědo. Ukrajinec při náletu přišel o celou rodinu

„Tato fotografie byla pořízena 10 dní před jejich smrtí. To je náš obývací pokoj s komínem. Je to naše poslední rodinná fotografie. Byly to narozeniny mých vnoučat. Nikdy už nepřijde úleva. Bude to jen horší. Vezmu telefon a najednou zjistím, že nemám komu zavolat. Uvědomíte si, že už vám nikdy nikdo nebude říkat tati nebo dědo,“ říká otec a drží v ruce fotku s rodinou.